OM-Metz : le Vélodrome affichera complet

61 000 spectateurs sont attendus pour la rencontre OM-Metz, ce dimanche (13h00).





D'après les informations obtenues par La Provence, 61 000 spectateurs vont assister au match OM-Metz, ce dimanche. Preuve s'il en fallait que l'équipe séduit, cette première partie de saison. De quoi bien recevoir les Messins de Frédéric Antonetti, ce qui devrait les changer de l'année dernière (1 000 spectateurs). Le technicien corse aura certainement l'occasion de ravaler ses propos du printemps passé sur Pablo Longoria.



Ils étaient 65 000 contre le PSG, puis 60 000 contre la Lazio de Rome (avec un virage fermé où ont pris place des enfants invités). Ils seront encore plus de 60 000, demain. Le stade Orange Vélodrome cartonne en termes d'affluences, ces dernières semaines. Il affiche bien sûr la moyenne la plus importante en Ligue 1 (55 283), loin devant le PSG (47 472) et Lyon (37 728), dont les chiffres paraissent toujours douteux.



En Europe, rares sont les clubs qui font mieux (sachant quand même que les jauges sont différentes en fonction des pays et pénalisent notamment les Allemands) : Manchester United (72 948), Arsenal (59 524), Tottenham (57885) West Ham (57 334) et le Celtic (56 060).