Cardoze annonce la couleur pour les supporters fautifs

Après avoir tenté la diplomatie, Jacques Cardoze va sévir concernant les supporters qui ne respectent pas les règles du stade et pénalisent l'OM.





"C'était une belle fête, on a entendu le "Aux Armes" repris par les enfants. Il était important de leur donner l'occasion de venir au stade dans un très gros match et la Lazio a salué cette initiative. Malheureusement, un fumigène a été allumé. Un de trop. On a identifié le porteur, un gamin de 10 ans. Il pénalise le club, son club, les autres enfants, il sera interdit de stade. Ce comportement est inacceptable. On réfléchit à rééditer cette expérience. On ira chercher les clubs dont les enfants se sont bien comportés", a expliqué le directeur de la communication dans les colonnes de La Provence.





"C'est un manque de respect envers l'OM"

Les supporters fautifs seront désormais interdits de stade : "Dès qu'on identifie quelqu'un, il sera interdit de stade. Envoyer une boulette de papier sur le terrain ou sur un adversaire, c'est un manque de respect envers l'OM, envers les joueurs qui font le maximum pour gagner, envers le travail de Jorge Sampaoli. Il faut que ces jets cessent. On compte sur la responsabilité de chacun. On ne peut pas être supporter de l'OM et prendre le risque que le club se voie infliger une sanction qui va entacher sa saison."



La LFP ne se soucie bien sûr pas du fait qu'il soit plus difficile de maîtriser 60 000 Marseillais que 500 Monégasques ou 15 000 Lyonnais. L'OM est sous la menace d'un retrait d'un point, comme s'il méritait la même sanction que l'OGC Nice, dont les supporters ont envahi la pelouse pour aller se battre avec les joueurs olympiens. L'histoire a été vécue maintes fois et on sait aussi quels groupes ne joueront pas le jeu, quitte à pénaliser leur équipe.