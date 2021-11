Damien Degorre ne pense pas que la Dimitri Payet-dépendance soit un vrai souci pour l'OM. Il considère que le Réunionnais bénéficie de la surveillance par les défenses de Cengiz Under (24 ans) et Konrad de la Fuente (20 ans).





"L'importance de Payet n'est pas un souci pour l'OM. Car si Payet marque autant, c'est aussi parce qu'il est un peu moins surveillé par les défenses, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de sources de danger avec Under, De La Fuente... Si on regarde dans les autres clubs européens, Salah est impliqué dans 50 % des buts de Liverpool, comme Mbappé au PSG. Non, il n'y a pas de raison de s'alarmer pour l'OM", a confié le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Ce n'est bien sûr pas la première année que l'OM paraît dépendant des prestations de son maître à jouer. Depuis son arrivée, en 2013 (et il a passé une saison et demie à West Ham), Dimitri Payet totalise 66 buts et 66 passes décisives en 265 rencontres. Ses performances seraient certainement davantage soulignées si son caractère ne bloquait pas certains consultants et qu'il évoluait ailleurs qu'à Marseille.



L'OM et son capitaine ont rendez-vous avec le FC Metz de Frédéric Antonetti, ce dimanche.