Le kiné de Montpellier rigole de la simulation qui a fait expulser Caleta-Car

Un membre du staff du MHSC a admis avoir participé à la simulation ayant provoqué l'expulsion de Duje Caleta-Car (25 ans). Ça l'a beaucoup fait rire.





Au micro de Canal+, le kiné de Montpellier a admis avoir feinté de soigner la blessure de Stephy Mavididi, en avril 2021. Son attitude et celle de l'attaquant héraultais avaient provoqué l'expulsion du défenseur de l'OM : "Si moi le joueur il me dit le mot qu'on connait, on a un petit code, je sais que déjà ce n'est pas grave. C'est un mot du sud en plus ("Y'a tchi", NDLR). C'est un petit jeu, ouais. (rires). Je suis désolé pour lui. (rires)", a-t-il expliqué au micro de Canal+.



Les Montpelliérains étaient ensuite parvenus à égaliser en toute fin de rencontre (3-3), par Gaëtan Laborde. Puis, la commission de discipline, toujours très généreuse avec les Marseillais, avait sanctionné le joueur croate de deux matchs de suspension. Il avait donc manqué les rencontres contre Lorient et contre Reims, quand même remportés par l'OM.



Ce petit extrait montre bien l'hypocrisie de certains staffs, mais aussi les limites de l'arbitrage et de la commission de discipline de la Ligue 1.





🗨️ "On a petit code..."



Ou comment forcer le destin quand un joueur subit un tacle un peu trop appuyé 😏



Montpellier Héros, une saison au coeur du MHSC, disponible sur CANAL+ 👉 https://t.co/e68VyzhfE8 pic.twitter.com/HbxnnjoZrG — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 6, 2021