Bouabdellah Tahri pense que l'OM doit beaucoup à Dimitri Payet (34 ans), sur cette première partie de saison.





Au micro de la chaîne L'Équipe, le consultant a donné son sentiment sur la Payet-dépendance dont semble souffrir l'équipe de Jorge Sampaoli. Le capitaine a marqué 7 buts et donné 4 passes décisives en 12 apparitions. Il est impliqué dans 43 % des buts de l'OM : "La stat est magnifique. Car elle vient récompenser un début de saison étincelant de Payet. On sait très bien que c'est le leader technique de cette équipe. Il faut se souvenir que l'année dernière, il n'était pas prêt physiquement, pas en confiance. Là, c'est un tout autre joueur. Il est en pleine réussite, il porte quasiment cette équipe marseillaise à bras-le-corps depuis le début de la saison. Payet a un super état d'esprit, c'est le leader charismatique de Marseille", a-t-il déclaré.



Dimitri Payet a manqué plusieurs rencontres, après les incidents survenus à Nice. Il n'était pas à Monaco, et l'OM s'est quand même imposé (2-0). Il n'a pas non plus pris part au match joué à Angers (0-0) et à celui disputé sur le terrain de Lille (0-2).