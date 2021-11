Mercato : l'Inter Milan a ouvert le dossier Kamara

L'Inter Milan aurait inscrit le nom de Boubacar Kamara (21 ans) pour son recrutement 2022. Il penserait notamment à lui pour remplacer Marcelo Brozovic (28 ans), lequel semble ciblé par le PSG.





Si l'on en croit les informations rapportées par Calciomercatoweb, les Nerazzurri songent au milieu défensif de l'OM, pour renforcer leur entrejeu. Ils lui auraient même déjà proposé un contrat portant sur cinq saisons et assorti d'un salaire de 3 millions d'euros.



En fin de contrat en juin 2022, Kamara fait pour l'instant mime de ne pas voir les propositions des dirigeants phocéens. Il ne s'est pas positionné sur son avenir et son départ gratuit paraît de plus en plus probable. Il n'avait d'ailleurs signé qu'un bail de trois ans, lors de sa dernière prolongation, ce qui laisse entendre que sa stratégie est réfléchie depuis plusieurs saisons. Il avait enfin refusé plusieurs offres, durant le mercato estival.



Lancé lors de la saison 2016-2017, Kamara totalise 137 apparitions sous le maillot marseillais. Il semble très sous-coté sur le marché des transferts, et l'on peut imaginer que le fait que Sylvain Ripoll et Didier Deschamps ne le connaissent pas y est pour quelque chose.