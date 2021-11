OM-Metz : le groupe olympien

Jorge Sampaoli a communiqué la composition de son groupe pour la rencontre OM-Metz qui se dispute aujourd'hui. Boubacar Kamara (21 ans) est absent, car suspendu.





L'OM a posté la composition du groupe pour la réception de Metz, ce dimanche. Le coach argentin peut miser sur un groupe au complet, à ceci près que le milieu défensif est suspendu. Il va donc disposer d'une longue période sans jouer, étant donné que le match contre les Lorrains précède la trêve internationale. En fin de contrat en juin prochain, boudé par Sylvain Ripoll et ignoré par Didier Deschamps, Kamara devra attendre le 21 novembre pour faire son retour sur les pelouses. L'OM affrontera alors Lyon, dans un stade Orange Vélodrome que l'on imagine surchauffé.



A noter que Jorge Sampaoli a retenu Fabio Vanni (19 ans), pour le poste de gardien de but, plutôt que Simon Ngapandouetnbu. C'est d'ailleurs le seul jeune figurant dans ce groupe. Les autres font pour l'instant leurs classes en National 2.



Le groupe marseillais : Pau Lopez, Mandanda, Vanni - Lirola, Amavi, Peres, Balerdi, Gonzalez, Caleta-Car, Saliba - Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi - Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Dieng, Under, Harit, Milik.