Vincent Duluc a donné son sentiment sur le contenu du match OM-Lazio de Rome (2-2). Il considère qu'il manque quelque chose d'important à l'équipe de Jorge Sampaoli.





"C'est frustrant, mais en même temps c'est un vrai match de coupe d'Europe, dans l'intensité, dans les débordements... Ils ont quand même su mettre une grosse pression à la Lazio dans les dernières minutes. Le problème, ce n'est pas l'injustice comme disait Sampaoli, mais les deux boulettes de Saliba. S'il faut que l'OM marque trois buts pour gagner un match de Ligue Europa, c'est compliqué. Il n'y a pas complètement de hasard. Marseille a tout d'une équipe européenne. Il y a tout dans ce club, mais il manque quand même quelque chose et c'est paradoxal", a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



On en oublierait presque que l'OM présente l'une des équipes les plus jeunes d'Europe, et qu'un William Saliba n'a que 20 ans. Il faudra quelques campagnes européennes à certains membres de l'équipe pour se forger l'expérience pour tuer ce type de matchs. On sent bien sûr derrière ces propos la comparaison implicite avec Lyon, son club de coeur. Et on appelle ça l'objectivité façon Vincent Duluc.