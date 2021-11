En conférence de presse, Frédéric Antonetti a indiqué pouvoir s'appuyer sur un groupe presque au complet, pour le match contre l'OM. Il espère que ses joueurs vont avoir un déclic, au stade Orange Vélodrome.





"Il y a des petits bobos, mais rien d'important. Ça ne remet a priori pas la participation de qui ce soit pour le déplacement à Marseille. À part Sikou Niakaté (cuisse) qui est en réhabilitation, le reste du groupe devrait être opérationnel", a expliqué l'entraîneur messin face aux médias. Il espère que son équipe va retrouver la confiance : "Il faut travailler, c'est à l'entraînement qu'on regagne de la confiance. En faisait de bonnes séances, en analysant les matches en vidéo afin de savoir ce qu'on ne fait pas bien, mais aussi pour mettre en avant les bonnes choses. Celles qu'on fait moins bien, ce n'est pas très compliqué de les corriger... On est bien mieux depuis le match de Paris (1-2), mais on n'est pas récompensé. Je mets à part le match face à Rennes (0-3) où on était trop diminué."





"Je fais plus de séances vidéos individuelles"

Pour faire progresser ses joueurs, le technicien corse mise sur un travail individuel : "Ce que je fais plus en ce moment en revanche, ce sont les séances vidéos individuelles. Je fais venir les joueurs dans le bureau un peu plus souvent. Surtout les joueurs à vocation offensive." Il est optimiste pour la suite : "Depuis une quinzaine de jours, on a un groupe avec lequel on peut enfin faire des entraînements cohérents, avec lequel on peut faire des choix sportifs... Après, sur les mauvais résultats se greffent certains éléments, certaines difficultés : on n'ose pas, on ne sait pas s'il faut se livrer, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais, il va falloir faire un choix. Et il va falloir y aller ! (...) Un déclic au Vélodrome ? Ça, je vous le dirai après le match ! (sourire)"



Il ne s'agit pas d'oublier que l'OM n'était pas parvenu à l'emporter contre Metz, la saison dernière. Il avait concédé deux matchs nuls (1-1), à domicile et à l'extérieur. La gestion de la rencontre, après une série de rencontres compliquées, donnera un petit aperçu de la maturité du vestiaire.