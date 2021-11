Le clan Sampaoli reste confiant pour Gerson

En conférence de presse, Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli, a commenté les critiques dont est l'objet Gerson (24 ans), cet automne. Il garde confiance en lui.





"Je le connaissais déjà quand on était dans le championnat brésilien. C'est un excellent joueur pour nous. Il a les capacités pour jouer à plusieurs postes au milieu. Il peut jouer plus bas dans une double sentinelle ou plus haut plus proche de l'attaquant. C'est un joueur technique, il est international et a fait de bons matchs en sélection. Il peut revenir plus bas au milieu pour la relance, ou plus haut pour faire le lien avec l'attaque. Il attaque bien les espaces aussi et peut être proche de la surface", a expliqué le membre du staff face aux journalistes, vendredi.



Gerson totalise pour l'instant 11 apparitions en Ligue 1, dont 8 en tant que titulaire. Il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Il a également participé à 2 matchs de Ligue Europa. Comme il l'a lui-même indiqué en conférence de presse, le joueur doit s'adapter à un nouveau rythme de jeu. On peut notamment penser que cela passe par un peu plus d'agressivité, dans le bon sens du terme.