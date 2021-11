Vers une Ligue 1 à 18 ou 19 dès 2022 ?

La Ligue 1 pourrait être disputée à 18 ou 19 dès la saison prochaine, en cas de... dépôts de bilan.





Selon L'Équipe, le championnat pourrait être resserré plus tôt que prévu. La DNCG craint en effet des dépôts de bilan, en fin de saison, et les clubs relégués ne seraient pas remplacés : "Normalement, lorsqu'un club est rétrogradé pour des motifs économiques, un autre est repêché pour faire le nombre. (...) Si l'un d'entre eux ne passe pas le cap de la DNCG ou s'il se retrouve en liquidation, ce mécanisme n'opèrera plus automatiquement", précise le quotidien. En conséquence, la L1 pourrait être réduite à 18 ou 19 clubs dès la saison prochaine. Le nombre de journées pourrait donc passer à 34, voire à 38 avec un exempt lors de chacune d'entre elles.





"Ils sont nombreux à être au bout de leur capacité"

Le quotidien précise que les pertes seront de l'ordre du milliard d'euros, cette saison. "Il va falloir que les actionnaires remettent au pot dans une situation où plusieurs m'ont dit : "Jean-Marc, tu es gentil, mais c'est la dernière fois." Ils sont nombreux à être au bout de leur capacité ou volonté de boucher les trous. Le pire est à venir. On ne peut pas exclure, au terme de la saison, des dépôts de bilan. Car avec 1 milliard de dettes, zéro fonds propre, une exploitation qui dégage plus de 1 milliard de pertes, il n'y a plus d'établissements financiers ou de fonds qui accepteront de financer le football français", a précisé Jean-Marc Mickeler, le patron de la DNCG.



Espérons que la LFP trouve d'ici là des solutions pour pallier à ces grosses difficultés.