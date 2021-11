Face aux médias, Bamba Dieng (21 ans) s'est exprimé sur ses rapports avec les autres membres de l'effectif de l'OM. Il bénéficie des conseils d'Arek Milik (27 ans) et paraît très proche de Pape Gueye (22 ans), son nouveau partenaire de sélection.





En conférence de presse, l'attaquant sénégalais a commenté son adaptation dans l'effectif olympien. Il bénéficie notamment des conseils du Polonais : "Il me donne des conseils pour marquer davantage de buts. Je rate des occasions. Il me dit de me concentrer pour mettre les ballons au fond", a-t-il confié aux journalistes présents. Il s'entend aussi avec les autres membres de l'effectif : "Je m'entends bien avec tout le monde, je me suis bien intégré. Pape Gueye est un frère pour moi, il m'a beaucoup aidé." Il a également souligné l'apport de l'entraîneur Jorge Sampaoli : "Je suis un attaquant de pointe, mais je suis à la disposition d'un coach. Je joue là où il me demande. Avec le coach on s'entend bien, il m'aide à progresser", a-t-il encore expliqué.



Bamba Dieng totalise pour l'instant 19 apparitions sous le maillot de l'OM. Il a inscrit 4 buts, toutes compétitions confondues, et paraît disposer d'une belle marge de progression.