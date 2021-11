Jérôme Rothen juge le contenu du match OM-Lazio (2-2) très satisfaisant. Il pense que l'équipe marseillais est sur la bonne voie et estime qu'elle dispose d'une belle marge de progression.





"Je ne suis pas du tout inquiet et je suis même rassuré sur la façon de jouer et l'enthousiasme que l'OM met. Je les remercie eux et d'autres clubs de jouer cette compétition à fond parce qu'hier, je me suis régalé. Cette équipe de Marseille dominait largement cette équipe de la Lazio. Ils ont encore leur destin en main. Pour revenir sur le style, ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas un match qu'il faut absolument être inquiet. Moi, je suis rassuré sur la façon de jouer de l'OM. Il y a eu plus de 20 tirs dans le match", a-t-il lâché sur l'antenne de RMC.





"L'équipe vit et ramène un peu de fraîcheur"

Le consultant voit quelques points sur lesquels progresser : "Il doit y avoir des améliorations dans le jeu avec Milik. Même s'il marque sur penalty, dans le jeu, on reste un peu sur notre faim. Mais n'empêche que les joueurs autour retrouvent de la fraîcheur. J'ai aimé le match de Guendouzi, de Payet aussi, qui était très cohérent. Il y a des joueurs qui confirment aussi, comme Luan Peres même si j'ai des doutes sur Saliba. L'équipe vit et ramène un peu de fraîcheur. Vraiment, je ne suis pas inquiet", a-t-il ajouté.



Le prochain match est prévu dimanche contre Metz, au stade Orange Vélodrome. Il s'agit du dernier d'une très longue série rendue difficile par le match rejoué contre Nice.