Jorge Sampaoli était absent de la conférence de presse, ce vendredi, en raison d'un imprévu. Son remplaçant, Jorge Desio, s'est notamment exprimé sur son caractère.





"Jorge Sampaoli a son caractère, c'est vrai. Il a toujours été comme ça, je ne pense pas qu'il le fasse exprès. Je le connais depuis 30 ans, je ne suis pas là pour le calmer même si parfois on essaie de lui dire de faire attention. Il vit les matchs. Pour moi, c'est normal. Ce caractère, c'est sa marque. J'ai même envie de dire que parfois ça peut être bon, ça "contamine" son équipe, c'est un passionné. Je ne pense pas que ce soit un problème", a déclaré l'adjoint de l'Argentin face aux médias. Il a également évoqué le turnover opéré depuis le début de la saison : "On a un effectif très équilibré, tous les joueurs peuvent jouer. Il n'y a pas de onze type, ça dépend aussi de l'adversaire", a-t-il ajouté.



Depuis cet été, l'OM a obtenu six succès, quatre nuls et deux défaites en championnat. Il a enchaîné quatre nuls en Ligue Europa, face à des adversaires relativement solides, mais en laissant quelques regrets. Cela donne en tout cas l'impression que l'équipe travaille très dur, tactiquement, en vue de doter un vrai fond de jeu. On n'avait plus vu ça depuis longtemps.