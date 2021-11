Bamba Dieng (21 ans) s'est exprimé sur la ferveur olympienne. Il est notamment fier de représenter le club phocéen au Sénégal, où il compte de nombreux supporters.





"Beaucoup d'internationaux sénégalais sont fans de l'OM, il y a beaucoup de fans de l'OM au Sénégal. C'est une fierté de le représenter. (...) Je suis très content de représenter mon pays, tout le monde me connaît au Sénégal maintenant, c'est une fierté pour moi. Il y a beaucoup de supporters de l'OM au Sénégal, on me demande des photos", a expliqué l'attaquant en conférence de presse. Il a également évoqué l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "C'est de la folie ! Surtout pour un jeune joueur comme moi. Les supporters m'aiment bien. La chanson à mon nom ? Oui, j'ai entendu ça, ça m'a fait plaisir, je n'imaginais pas avoir une chanson à mon nom", a-t-il poursuivi.



Cette saison, Bamba Dieng a marqué 3 buts en 13 apparitions sous la tunique phocéenne. Il en avait déjà mis 1 en 6 matchs, lors du dernier exercice. Il compte aussi 2 sélections avec l'équipe de Sénégal. On peut penser qu'il va peu à peu grappiller davantage de temps de jeu dans chacune des deux onze.