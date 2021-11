Gueye retenu pour la première fois avec le Sénégal

Aliou Cissé a communiqué les noms des 25 joueurs qu'il a retenus pour les matchs prévus contre le Togo et le Congo. Pape Gueye (22 ans) en sera pour la première fois, aux côtés de Bamba Dieng (21 ans) et de Bouna Sarr (29 ans).





Le sélectionneur sénégalais a donné la composition de sa liste pour les rencontres programmées contre le Togo (11 novembre) et le Congo (14 novembre). Pape Gueye, qui a récemment fait le choix de rejoindre la sélection, y figure. Et c'est aussi le cas de son coéquipier Bamba Dieng, lequel a déjà été aligné à 2 reprises avec les Lions de la Teranga. Il retrouvera également un certain Bouna Sarr, lequel a fait une apparition avec le Bayern en Ligue des Champions, avant-hier, contre Benfica.



La sélection sénégalaise : Mendy (Chelsea), Gomis (Rennes), S. Dieng (Queens Park Rangers), Namé (Paris FC), B. Dieng (OM), Mbaye (Bologne), I. Diallo (PSG), Cissé (Olympiakos), Koulibaly (Naples), Kouyaté (Crystal Palace), Touré (Milan AC), Ciss (Nancy), I. Gueye (PSG), P. Gueye (OM), M. Ndiaye (Alavés), Diatta (Monaco), N. Mendy (Leicester), P. Sarr (Metz), B. Sarr (Bayern Munich), I. Sarr (Watford), Diedhiou (Alanyaspor), Dia (Villarreal), H. Diallo (Liverpool), Seck (Antwerp).