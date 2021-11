Europa League : grosse audience pour OM-Lazio !

La rencontre Olympique de Marseille - Lazio Rome a réalisé une très grosse audience, sur la chaîne W9, jeudi soir. Elle constitue le record pour un match de poules de la Ligue Europa.





Le spectacle est souvent au rendez-vous avec l'Olympique de Marseille sur le terrain et en tribunes, mais aussi pour les téléspectateurs qui ne s'y trompent pas et suivent avec attention les matchs des Olympiens dès que possible à la télé. Retransmis sur Canal+ Sport et W9, le match d'hier soir était diffusé en clair et donc gratuitement sur la TNT : l'affiche était belle et le plein d'audience presque assuré. Les chiffres sont tombés ce matin, c'est même un record qui est tombé.



1,7 million de téléspectateurs se sont installés devant le match OM - Lazio de Rome, jeudi soir, pour le compte de la 4e journée de la Ligue Europa. Ce n'est pas rien, puisque c'est le record pour un match de poules de la C3.



Le prochain match des Marseillais est programmé sur le terrain de Galatasaray, à Istanbul, le 25 novembre prochain, et sera décisif pour les joueurs de Sampaoli qui sont toujours en course pour une qualification. Ce match devrait aussi être diffusé en clair, sur RMC Story cette fois, à 18h45.