En conférence de presse, Jean-Daniel Akpa Akpro (29 ans) a souligné l'importance du public dans le match nul obtenu par l'OM, face à son équipe, la Lazio.





"Le match a été difficile. On a joué contre une grande équipe. C'est très difficile de jouer ici et on a fait une bonne performance. Dommage qu'on n'ait pas gagné... Marseille a tout donné jusqu'au bout et le match nul à la fin est bien mérité", a-t-il estimé. Il pense aussi que l'appui du Vélodrome a pesé, en fin de rencontre : "Marseille a fait une très grosse première mi-temps. On était un peu timides, je pense. Le fait qu'on ait marqué nous a libérés. A la mi-temps, le coach nous a parlé. Il nous a dit de nous lâcher et a fait des petits règlements tactiques. En deuxième mi-temps, Marseille est rentré moins bien et nous on est entré libérés. On a réussi à pousser et à marquer le 2e but. Après, à la fin, Marseille a vraiment poussé, le stade aussi, et ça les a aidés. C'est facile pour eux de jouer dans un stade comme ça. Ça les a aidés à revenir au score", a lancé l'ancien joueur du TFC.



Cette saison, l'international ivoirien a pris part à 10 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique laziale.