Valentin Rongier a fait part de sa frustration, après OM-Lazio (2-2). Il regrette de ne pas être parvenu à prendre les trois points.





"Je pense qu'on mérite mieux. Après, on le sait, ce sont des matchs de haut niveau et ça se joue sur des détails et on leur donne clairement deux buts qu'on aurait pu éviter. Et au très haut niveau, ça se paie et on l'a vécu ce soir. On connaît les équipes italiennes. Quand elles sont devant au score, c'est toujours difficile d'aller égaliser, mais on a pris notre temps, on a essayé de continuer à mettre notre jeu en place sans trop se précipiter. On a réussi à égaliser, mais vraiment ce soir, on jouait pour gagner et on est très déçu", a confié le joueur olympien au micro de W9, après la rencontre.



L'OM a rendez-vous avec Metz, dimanche (13h00), au stade Orange Vélodrome. L'occasion de retrouver Frédéric Antonetti, lequel avait été très critique avec Pablo Longoria, il y a quelques mois. Il s'agit aussi d'un rendez-vous à ne pas louper pour bien finir la série, avant la trêve internationale. Le calendrier surchargé d'octobre novembre ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir...