Pedro a donné son sentiment, après le match nul entre la Lazio de Rome et l'OM (2-2).





"Globalement, nous avons fait un bon match. C'est toujours difficile de jouer ici, Marseille est une excellente équipe", a confié l'Espagnol à la presse, après la rencontre. Il espère néanmoins que la Lazio parviendra à accrocher l'une des deux premières places du groupe : "Nous devons gagner ces deux matchs manquants pour bien aller au bout et nous qualifier. Nous savions que nous aurions un autre duel compliqué contre les Français. Le Lokomotiv Moscou ? En Europe toutes les équipes sont fortes et à l'extérieur c'est difficile de gagner. Il faut prendre les trois points et progresser au classement. Au final, il s'agit de rester calme, car il reste encore deux matchs. Nous avons bien géré le match, mais à la fin ils ont marqué ce but et c'est dommage pour nous", a-t-il poursuivi.



Cette saison, Pedro a disputé 15 matchs et marqué 3 buts avec le club romain, toutes compétitions confondues.