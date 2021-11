Mercato : Newcastle, ça n'emballe pas Guendouzi

Mattéo Guendouzi (22 ans) serait sur les tablettes de Newcastle, en vue des prochains mercatos. Il souhaiterait plutôt rester à l'OM.





Selon les informations relayées par Foot Mercato, les prestations du milieu de terrain marseillais ne passent pas inaperçues, outre-Manche. Outre le fait d'avoir généré la frustration des fans des Gunners, le joueur serait ciblé par Newcastle, pour améliorer le rendement de son entrejeu. Et les Magpies disposent des moyens de leurs ambitions, étant donné qu'ils viennent d'être rachetés par un fonds d'investissement saoudien ambitieux. Ils devraient d'ailleurs bientôt accueillir leur nouvel entraîneur, Eddie Howe, ancien coach de Bournemouth.



S'il suscite des convoitises, le joueur ne penserait quant à lui pas à un départ. Il paraît être comme un poisson dans l'eau à Marseille et s'améliore de match en match. Il est appelé régulièrement par Didier Deschamps en équipe de France et l'idée de se poser pour progresser semble pour l'instant primer.



Guendouzi totalise 16 matchs avec l'OM, cette saison, pour 2 buts et 3 passes décisives. Il est prêté par Arsenal avec une option d'achat de... 11 millions d'euros : merci Mikel Arteta !