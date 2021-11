OM-Lazio : les notes des médias

Voici les notes attribuées par les médias, suite au match OM-Lazio (2-2).





La presse a notamment souligné la contre-performance de William Saliba, auteur d'une erreur technique grossière, sur le second but. A contrario, Dimitri Payet a hérité de bonnes évaluations. Incapable de se soustraire à son émotion, La Provence est toujours plus sévère que les autres après ce type de défaites. Il n'y a pourtant pas eu que de mauvaises choses. Loin de là...





Le onze de départ : Pau Lopez (5) - Saliba (3), Caleta-Car (6), Peres (5) - Rongier (5), Kamara (6) - Under (5), Guendouzi (6), Payet (7), Lirola (5) - Milik (5).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Sanchez Martinez (6).





Le onze de départ : Pau Lopez (4,3) - Saliba (3), Caleta-Car (4), Peres (5) - Rongier (4), Kamara (6) - Under (6), Guendouzi (6,3), Payet (6,7), Lirola (4,3) - Milik (5,7).

Le remplaçant : Harit (3,3).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Sanchez Martinez (7).





Le onze de départ : Pau Lopez (5,9) - Saliba (6,1), Caleta-Car (6,3), Peres (7) - Rongier (6,8), Kamara (6,3) - Under (6,4), Guendouzi (7,4), Payet (8,3), Lirola (6,1) - Milik (7,7).

Les remplaçants : Harit (6,1), Gueye (6,2).





Le onze de départ : Pau Lopez (6) - Saliba (5), Caleta-Car (6), Peres (6) - Rongier (6,5), Kamara (5,5) - Under (6), Guendouzi (6), Payet (7), Lirola (5,5) - Milik (6,5).

Le remplaçant : Harit (6).

Le coach : Sampaoli (6).