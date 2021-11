Sampaoli regrette le comportement de certains supporters

Jorge Sampaoli a communiqué son dépit, suite aux lancés de projectiles sur les joueurs de la Lazio, lors du match de jeudi. L'UEFA pourrait encore sanctionner l'OM.





"C'est vraiment dommage et cela n'avait pas de sens, car on contrôlait le match, il ne restait que cinq minutes avant la mi-temps. C'est une situation au final négative pour nous. Les gens devraient être là pour profiter du match et pas faire ce genre de choses. Ce n'était pas un bon comportement", a-t-il lancé en conférence de presse.



Certains supporters confondent le stade avec une zone de non-droit. Il s'agirait pourtant plutôt de faire honneur aux valeurs défendues par certains supporters avec leur tifo, lors de l'entrée des joueurs : "No racism, no facism." Or elles sous-entendent de faire preuve de tolérance et, pour le minimum, de ne pas se montrer violent...



Les débordements occasionnés par une poignée (on l'espère) d'imbéciles pourraient coûter cher à l'OM. Pour rappel, la commission de discipline n'a pour l'instant pas tranché sur les incidents survenus lors du Clasico, tandis que le club reste sous la menace d'un retrait de 1 point avec sursis en Ligue 1.