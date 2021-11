Face aux médias, Maurizio Sarri a livré son analyse du match OM-Lazio (2-2). Il a souligné la valeur de l'équipe olympienne.





"On a fait une bonne prestation contre une équipe très forte techniquement. C'est vrai que la première mi-temps était difficile surtout au niveau de la pression, on ne savait jamais quand jouer, quand attaquer, on était toujours en retard au niveau des passes latérales ou en profondeur, mais on a su réagir. Sur le 2-1, on avait même la sensation de pouvoir contrôler le match, mais on a encaissé ce but sur une action pas très claire qui doit nous faire réfléchir et mûrir", a déclaré le coach laziale, lequel a notamment entraîné Chelsea et la Juventus, ces dernières saisons.





"Gagner ici aurait été une grande performance"

Il se satisfait du mental de ses troupes : "Au niveau du caractère, l'équipe a effectué une bonne prestation, au niveau technique, il y a eu de bonnes et de mauvaises choses, mais on est déçus de ne pas remporter la victoire, car au classement, notre position reste la même. Au niveau du classement, même si on avait gagné, il aurait fallu gagner contre notre adversaire direct (Galatasaray) et ensuite en Russie. Mais gagner ici aurait été une grande performance."



L'OM a tiré 21 fois au but, touché les poteaux 3 fois et cadré 4 fois, contre les Romains. Les Italiens ont eux bénéficié de 5 frappes, dont 3 ont été cadrées. L'OM va devoir s'inspirer de Ciro Immobile et de ses partenaires, ces prochaines semaines, pour se montrer plus efficace.