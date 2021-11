Di Carlo pense qu'Under a fait le bon choix avec l'OM

S'il était à la peine à la Roma, Cengiz Under (24 ans) réalise de bons débuts avec l'OM. Il pense que l'équipe marseillaise et Jorge Sampaoli l'aident à s'épanouir.





"Je ne suis pas si impressionné par ses bons débuts avec Marseille parce que je sais que c'est un joueur fort. Il méritait de trouver la bonne équipe et le bon coach pour revenir à son niveau", a confié le journaliste André Di Carlo dans les colonnes de La Repubblica Roma.



Le travail réalisé avec Jorge Sampaoli a permis à l'OM de rester compétitif durant la période d'adaptation des recrues. Ce qui est plutôt rare à Marseille, après les mercatos agités. À condition de continuer à s'entendre et de rester imperméables aux critiques, ces joueurs-là paraissent disposer d'un gros potentiel.



Cengiz Under totalise pour l'instant 5 buts en 14 apparitions avec Marseille, toutes compétitions confondues.