Jorge Sampaoli a confié sa déception, après que l'OM ait obtenu un nul face à la Lazio de Rome (2-2), au Vélodrome. Il pense que la réussite n'était pas avec les Phocéens.





"C'est vrai que c'était un match complexe, avec différentes situations. On a fait une grosse première mi-temps et le fait qu'on arrive avec le nul à la pause n'est pas juste. Ensuite, on a encaissé un but rapidement et c'était dur de revenir face à une équipe expérimentée. On a continué de jouer sans peur, mais la chance n'était pas avec nous, il faut maintenant gagner les deux prochains matches", a confié le technicien, en conférence de presse. Il a également expliqué le remplacement de Boubacar Kamara par Amine Harit, en seconde période : "C'était surtout pour changer le système de jeu, pour avoir plus de un contre un dans les couloirs et pour avoir plus d'équilibre au milieu avec Rongier face à une équipe solide défensivement. On voulait casser les espaces, passer de gauche à droite."





"On a joué avec beaucoup de courage et de personnalité"

Il espère enfin obtenir un succès lors des deux derniers matchs de la poule : "Il n'y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu'on continue à chercher la victoire."



Le prochain match de l'OM en Ligue Europa est programmé sur le terrain de Galatasaray, le 25 novembre.