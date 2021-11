Balerdi suspendu par la LFP

Leonardo Balerdi a écopé d'une suspension d'un match par la LFP. Il a récolté 3 cartons jaunes en moins de 10 journées.







Le défenseur de l'OM a été sanctionné pour avoir pris 3 avertissements en moins de 10 matchs, en Ligue 1. Il manquera le match programmé face à Lyon, le 21 novembre. Cela ne devrait a priori pas poser de gros problèmes à Jorge Sampaoli, lequel peut s'appuyer sur William Saliba, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et Luan Peres, dans l'axe. Et si besoin, Boubacar Kamara peut également descendre d'un cran.



L'Argentin a été recruté définitivement en échange d'un chèque de 8 millions d'euros, lors du mercato estival. Il a jusque-là joué 35 matchs sous la tunique de l'OM et marqué 2 buts. Il a aussi écopé de 10 cartons jaunes et 3 cartons rouges.





Les autres suspendus par la commission de discipline

Mahdi Camara (AS Saint-Étienne)

Dante (OGC Nice)

Jordan Ferri (Montpellier Hérault SC)

Angelo Fulgini (Angers SCO)

Florian Sotoca (RC Lens)

Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais FC).