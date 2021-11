Sarri invite Darmanin à venir voir jouer la Lazio

Maurizio Sarri a invité le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, à venir voir un match de la Lazio de Rome.





Chez les Laziales, il n'est pas de coutume d'assumer l'extrémisme affiché par certains des supporters. Malgré les cris qui se répètent saison après saison, certains acteurs font mimes de ne rien voir, ou plutôt de ne rien entendre. Et c'est le cas de Maurizio Sarri, lequel ne veut apparemment pas se les mettre à dos : "Jusqu'à présent, nous n'avons pas montré que nous pouvons jouer sur les deux tableaux (...) À la place de mon président, j'inviterais le ministre français de l'Intérieur à assister à un match à domicile de la Lazio. Il se rendrait compte qu'il a fait une connerie", a lâché le coach romain en conférence de presse.



Pour rappel, lors de la rencontre aller, certains joueurs marseillais ont justement été victimes de cris racistes. Cela n'a pas perturbé outre-mesure les instances et les médias locaux. Mais l'UEFA a ouvert une enquête. N'en déplaise à Maurizio Sarri, tout n'est donc pas que légende et il faut espérer que le ministre ne s'abaissera pas à rendre visite à un club qui n'agit pas pour faire disparaître ses factions fascistes (comme d'ailleurs certains clubs français...).