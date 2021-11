David Guion a donné son avis sur l'animation offensive de l'OM. Il voudrait que Dimitri Payet (34 ans) évolue un peu plus haut.





"Par sa présence, Milik étire la défense adverse. Mais je trouve Dimitri un peu trop dans les zones de confort, organisant le jeu de loin, alors qu'il est si adroit devant le but et à l'aise dans les zones un peu plus chaudes", a estimé l'ancien entraîneur de Reims, interrogé par L'Équipe.



Dimitri Payet n'en réalise pas moins un gros début de saison, avec des statistiques impressionnantes. Le Réunionnais totalise 6 buts et 4 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1, depuis cet été. Il lui reste à ouvrir son compteur en Ligue Europa, voire à faire quelques passes décisives à Arek Milik...



L'OM affronte la Lazio de Rome, ce soir, pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Une belle occasion pour les deux joueurs de s'illustrer.