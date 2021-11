Formation : un ex de l'OM à l'essai au LOSC

Non prolongé par les dirigeants de l'OM, Ilyas Zouaoui (18 ans) a été mis à l'essai par le club lillois.





Sur son compte Twitter, @Treize013 a révélé que l'ancien minot tentait de se faire une place dans le club nordiste. Il n'était pas parvenu à un accord avec le club olympien, concernant un contrat, et avait été laissé libre, le 30 juin. Il a manqué quelques offres, dont celle de Sassuolo, durant l'été, et a changé d'agent. Il est désormais à l'essai au LOSC.



Il pourrait ainsi croiser la route d'un certain Isaac Lihadji, qui est parti avec la certitude que le Nord boosterait sa carrière, en 2020. Il n'a passé que 63 minutes sur les pelouses, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.