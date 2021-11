E. Cissé explique pourquoi le jeu de l'OM a changé avec Milik

Edouard Cissé pense que le retour d'Arek Milik (27 ans) a eu des répercussions sur la façon de jouer de l'OM.





Dans les colonnes de L'Équipe, l'ancien milieu de terrain s'est exprimé sur le virage tactique pris ces dernières semaines. Il considère que la titularisation d'Arek Milik a sérieusement modifié la façon de jouer des hommes de Jorge Sampaoli : "Le style actuel de l'OM correspond aussi au changement de profil des attaquants. Dieng a d'abord performé et marqué, c'est un joueur qui aime les espaces, virevoltant, feu follet, que les adversaires ne connaissaient pas et qui s'intégrait dans le jeu de déséquilibre de Sampaoli, avec des transitions défensives-offensives tonitruantes. Maintenant, c'est moins le cas, Milik est un autre type d'attaquant, avec d'autres caractéristiques. Je ne vois pas Milik répéter des courses de 50-60 mètres en contre-attaques. Il demande plus de centres, de jeu posé et, du coup, des transitions moins tranchées et un style un peu plus installé", a estimé le consultant.



Depuis son retour, Milik a inscrit 1 but en 7 apparitions, toutes compétitions confondues.