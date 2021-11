Rudi Garcia a évoqué la difficulté que représente le métier d'entraîneur. Il préfère visiblement l'état d'esprit des supporters anglais à celui de ceux de l'Hexagone.





"Ça peut être dur pour la famille. Après si je prends mon exemple, je suis assez blindé. Encore une fois il suffit de se concentrer sur le travail au quotidien avec ses joueurs. Ne pas lire, ne pas écouter... C'est quand même un des rares métiers où l'on est jugé par des gens qui n'ont pas la compétence de vous juger, mais c'est comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. Donc il faut l'accepter. Mais encore une fois il y a tellement de bons moments dans ce métier-là", a confié l'ancien entraîneur de l'OM au micro de Canal+.





"En Angleterre, ce sont vraiment des supporters de leur club"

Il reste néanmoins passionné par le rôle : "Je suis heureux de le faire, mais il devient un peu plus compliqué maintenant. Je suis passé en Italie et je pense que le terme de mister (monsieur en anglais, NDLR) c'est quand même plus respectueux pour la fonction. C'est quelque chose de bien en Italie. Entraîner en Angleterre doit être assez appréciable parce que les supporters, aujourd'hui, sont vraiment des supporters de leur club. Ils n'ont pas la haine des autres clubs. Aller avec son pote supporter de l'équipe d'en face, bras dessus bras dessous, c'est comme ça que devrait tout le temps être le foot", a-t-il conclu.



Le technicien est parti assez fâché avec le public marseillais, en 2019. Il lui a notamment été reproché son poids sur le recrutement, lequel ne s'est pas révélé être une réussite, et sa signature à Lyon, dans les mois qui ont suivi.





🗨️ : "C'est quand même un des rares métiers où l'on est jugé par des gens qui n'ont pas la compétence de vous juger."@RudiGarcia sur le métier d'entraîneur 🗣️#UCL | #CCC



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/2x2S9lYOuO — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 2, 2021