Face aux médias, Maurizio Sarri a souligné la valeur de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il pense que la Ligue 1 est aujourd'hui légèrement supérieure à la Serie A.





"Marseille est une équipe de très grande qualité. Ils ont prouvé qu'ils ont de grandes qualités au match aller. La Ligue 1 est comparable à la Serie A. Il y a peut-être même plus d'excellence dans leur championnat. Il faudra faire une grande partie. Ce n'est pas forcément un match décisif, mais très important dans ce groupe. On n'a pas réussi à montrer que l'on peut mener de front le championnat et la Ligue Europa", a déclaré le coach italien en conférence de presse.



Il a également évoqué la possible absence de Ciro Immobile : "Il a eu un virus intestinal et un problème aux ligaments du genou. On saura demain (comprendre aujourd'hui) s'il jouera ou pas."



Le coach laziale ne compte donc pas prendre l'OM à la légère, au stade Orange Vélodrome. Le duel tactique s'annonce passionnant, ce soir.