Alexandre Jacquin craint que les choix tactiques de Jorge Sampaoli ne se retournent contre lui.





Au micro de BFM Marseille, le journaliste a confié ses peurs concernant les décisions audacieuses du technicien argentin : "Je suis toujours surpris à chaque fois que les compositions de Jorge Sampaoli tombent. Je suis surpris du nombre de changements ou du positionnement des joueurs. Quand il me met Lirola ailier gauche, je suis surpris et étonné. Pour le moment, ça marche même si ce n'est pas l'extase au niveau du jeu. Mais j'ai peur qu'à un moment, l'OM enchaîne quelques mauvais matchs ou quelques mauvais résultats et que ça lui retombe sur la figure", a-t-il déclaré.



L'OM disposera d'une nouvelle occasion de montrer qu'il fait des progrès, demain soir, face à la Lazio de Rome. Il pointe pour l'instant à la 3e place du classement de Ligue 1, ce qui n'est pas si mal, alors qu'il a vécu un mercato très agité.