Face aux médias, Duje Caleta-Car (25 ans) s'est exprimé sur son retour dans l'équipe. Il a aussi évoqué le match OM-Lazio qui se jouera demain en Ligue Europa.





"Ce n'était pas évident de reprendre, je n'avais pas joué depuis un moment. En jouant, on progresse. J'ai joué plusieurs matchs de suite et ça me donne de la confiance. J'ai hâte de jouer, d'être dans l'équipe et j'espère continuer à faire de bons matchs", a confié le défenseur croate, face aux médias, ce mercredi. Il espère enchaîne, face aux Romains, mais a conscience du niveau de ses adversaires : "On a fait un gros match à l'aller contre la Lazio. C'était très tactique, ce sont deux bonnes équipes sur ce plan. Ils viennent ici pour la victoire, on en a besoin pour se rapprocher de la tête du groupe. Ce sera un match difficile. L'important, ce sont les trois points, peu importe la manière. Il faut qu'on soit plus efficaces face au but, car ils ne laissent pas beaucoup d'occasions."



La Lazio lui rappelle par ailleurs un bon souvenir : "J'ai battu la Lazio avec Salzburg, c'était un match fou. C'était l'un des meilleurs matchs de ma carrière. On sait à quel point Immobile est bon, ce n'était pas facile de le stopper, il est toujours en mouvement. C'est un des meilleurs attaquants." Il a enfin lâché quelques mots sur son partenaire de sélection, Toma Basic : "Je suis très content pour lui qu'il soit à la Lazio, c'est une étape supplémentaire par rapport à Bordeaux, j'espère qu'il fera de belles choses."



Caleta-Car paraît avoir retrouvé un bon niveau. Il a joué 6 matchs avec l'OM, cette saison.