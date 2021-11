Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la rencontre à venir contre la Lazio de Rome. Il pense que la qualification sera compromise en cas de contre-performance.





"On a besoin de tous les points. On n'a malheureusement pas réussi à en avoir plus dans les trois premiers matchs. La situation actuelle sur le plan comptable n'est pas conforme à ce qu'on voulait, mais on va essayer de prendre tous les points possibles", a-t-il expliqué face aux médias, ce mercredi. Le face-à-face contre les Italiens pourrait être décisif : "C'est encore plus important (que le match contre Galatasaray, NDLR) parce qu'il reste moins de matchs. Galatasaray a plus d'efficacité, c'est ce qui nous manque. On a joué un match très physique en Italie, contre un adversaire très difficile. Le match sera très difficile demain. On a besoin de gagner pour aller plus loin."



Les deux clubs sont dos au mur. Le duel entre Maurizio Sarri et Jorge Sampaoli promet encore d'être passionnant, sur la pelouse du stade Orange Vélodrome.