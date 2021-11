Cissé explique son rôle avec les minots de l'OM

Djibril Cissé a démarré son travail au centre de formation olympien. Il tente de transmettre son sens du but aux jeunes éléments de l'OM.





"À partir du jeudi matin, j'ai les attaquants de l'OM, des U16 jusqu'à la réserve en spécifique. C'est quelque chose qui me plait, je ne voulais pas forcément faire entraineur ni quitter le football totalement. Entre 15 et 20 ans de football, ne pas partager mon expérience aux jeunes, ce ne serait pas honnête de ma part. J'ai eu de la chance de côtoyer de grands joueurs qui m'ont appris, donc je pense que c'est la moindre des choses de transmettre", a détaillé l'ancien attaquant au média Booska-P.



Cissé a défendu les couleurs olympiennes entre 2006 et 2008, pour un total de 37 buts en 80 matchs.