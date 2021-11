OM-Lazio : compos probables, chaîne et horaires du match

L'OM accueille la Lazio de Rome, jeudi, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Le coup d'envoi de la rencontre est programmé pour 21h00, jeudi. Voici toutes les infos, à J-1.





L'équipe de Jorge Sampaoli s'est pour l'instant contentée de matchs nuls, en C3. Elle totalise 3 points en 3 matchs et le face-à-face avec la Lazio de Rome constitue assurément un tournant de sa campagne européenne. Il présente d'autant plus d'enjeux que les Italiens sont maintenant déterminés à laver l'affront fait par le ministère de l'Intérieur, dont ils ont jugé le contenu de arrêté discriminant. Les Marseillais sont prévenus !



Côté terrain, le technicien argentin devrait récupérer Valentin Rongier, lequel avait été laissé au repos face à Clermont. Il devrait ainsi pouvoir s'appuyer sur un groupe au complet, même s'il doit composer avec une fatigue liée au calendrier automnal très chargé. La Lazio de Rome fait quant à elle face au possible forfait de Ciro Immobile : il souffre d'un début de gastro-entérite. Pour autant, il paraît déterminé à jouer la rencontre.





Les compos probables du match OM-Lazio de Rome

Voici la tendance, en ce qui concerne la composition des équipes. Nous publierons les formations officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Pau Lopez ; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres ; Guendouzi, Kamara, Lirola ; Under, Milik, Payet. Tous. Sampaoli.



La compo probable de la Lazio de Rome : Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic ; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic ; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.





OM-Lazio, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match OM-Lazio de Rome sera diffusé en clair sur W9, jeudi, à partir de 21h00. Il sera également retransmis par Canal+ Sport.