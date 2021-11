OM-Lazio : on connaît le nom de l'arbitre

Jose Maria Sanchez dirigera la rencontre OM-Lazio, jeudi.





L'UEFA a choisi Jose Maria Sanchez pour arbitrer le match OM-Lazio, demain soir. Il sera assisté de Raul Cabanero et Inigo, sur les touches, tandis que Cesar Soto Grado occupera le rôle de quatrième arbitre. Juan Martinez Munuera gèrera la VAR et sera assisté par Ricardo de Burgos.



L'homme en noir pourrait avoir du travail à l'occasion de ce rendez-vous. Les relations entre les Phocéens et les Romains sont en effet glaciales. D'une part, l'OM compte plusieurs anciens joueurs de l'AS Rome dans ses rangs et ils n'ont pas l'intention d'être tendres avec les Laziales. D'autre part, le positionnement politique des supporters des deux clubs est à l'opposé. Quand ceux de Marseille prônent la mixité, certains de la Lazio de Rome se déclarent néo-fascistes. Les cris racistes se multiplient d'ailleurs au Stadio Olimpico, sans que cela ne perturbe apparemment les instances italiennes, très laxistes sur le sujet.



Pour rappel, le coup d'envoi sera donné à 21h00.