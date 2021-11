Saliba impressionne vraiment Guendouzi

Les prestations de William Saliba (20 ans) enchantent son coéquipier Mattéo Guendouzi (22 ans). Il est notamment impressionné par sa technique.





"Physiquement, il gagne tous ses duels, il est très rapide, très puissant. Et ce que les gens voient peut-être un peu moins, c'est ce qu'il fait avec le ballon. C'est extraordinaire, il trouve de super passes et c'est un joueur très important pour nous", a confié le milieu de terrain dans les colonnes de La Provence.



Pablo Longoria a frappé fort en récupérant à la fois William Saliba et Mattéo Guendouzi. Les joueurs prêtés par Arsenal paraissent s'épanouir sous le maillot de l'OM, ce début de saison. Le premier devrait malheureusement s'en retourner à Londres, au terme de l'exercice, alors que son prêt n'inclut pas d'option d'achat. Les dirigeants marseillais sont en revanche parvenus à en négocier une pour le second, qui devrait s'inscrire sur la durée.



Didier Deschamps annoncera sa sélection pour les matchs prévus contre le Kazakhstan (13 novembre) et la Finlande (16 novembre). Les deux joueurs mériteraient de s'y retrouver...