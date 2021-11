La réussite de William Saliba (20 ans), avec l'OM, fait beaucoup parler, outre-Manche. Martin Keown, légende des Gunners, pense que le défenseur disposera d'une chance sous la tunique d'Arsenal, la saison prochaine.





"Il est arrivé à un moment difficile où il y a eu beaucoup de managers en peu de temps. Je ne vois pas nécessairement cela comme un problème. Il s'agit de le faire revenir et qu'il continue à croire qu'il est un joueur d'Arsenal. Ce message viendra du manager. Cette saison sera vraiment bonne pour lui, nous pouvons voir quel joueur de qualité il est. Avec un peu de chance, il aura une autre chance de prouver qu'il peut jouer dans l'équipe première", a confié l'ancien défenseur lors d'un entretien donné au Dailly Mirror.





"Il serait bon qu'il revienne, qu'il crée de la concurrence"

Il imagine que Mikel Arteta l'intègrera dans ses plans, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là : "On aimerait le croire. Il faut que ce soit la situation idéale pour le manager qui a un travail difficile pour choisir les quatre de derrière. Il semble que Gabriel et White soient les deux principaux, mais Saliba se débrouille exceptionnellement bien. Il serait bon qu'il revienne, qu'il crée de la concurrence et qu'il rende les décisions difficiles pour le manager. Les meilleurs clubs ont cela, regardez Manchester City avec Laporte, Diaz et Stones. C'est pourquoi ils sont les champions actuels de la Premier League."



Un joueur qui parvient à supporter la pression à l'OM est capable de s'imposer partout. Mikel Arteta a vraisemblablement éprouvé quelques difficultés à mesurer ce que pouvaient lui apporter des éléments comme William Saliba ou Mattéo Guendouzi. Il ne devrait en tout cas pas revoir le second, alors que son prêt inclut une option d'achat.