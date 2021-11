Ricardo Carvalho s'est remémoré son passage à l'OM, en tant que membre du staff d'André Villas-Boas. Il a apprécié la ferveur du stade Orange Vélodrome.





"C'était beau, surtout la première année. Ça a bien marché. L'ambiance au Stade Vélodrome est de la folie ! Je connaissais l'OM, car je jouais à Monaco, mais quand tu es à l'intérieur, tu sens la grandeur du club. Les supporters sont très forts. Quand on gagne, ils sont les meilleurs du monde. Quand on perd, c'est l'inverse (rires), mais c'est le foot. On a commencé à jouer comme ça. Quand tu gagnes, tu es le meilleur, quand tu perds tu es le pire, c'est comme ça. Avec les supporters c'était comme ça. La première année, ça a bien marché, c'était incroyable", a-t-il expliqué lors d'une interview accordée à beIN Sports.



L'ancien Monégasque a oeuvré au sein du club olympien entre 2019 et 2021. Il est parti en même temps qu'AVB. Son fils, qui l'avait rejoint en provenance de Porto, poursuit sa progression dans les équipes de jeunes.