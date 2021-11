Sur RMC, Jérôme Rothen a tenté une analyse sur la tactique de l'OM de Jorge Sampaoli.





Selon l'ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco, l'OM est désormais plus "cohérent" grâce à un schéma tactique "plus facile à lire" : "Tu sens que depuis quelques matchs, il y a un dispositif tactique et même des principes de jeu où (Jorge) Sampaoli a quand même évolué. C'est plus facile à lire aujourd'hui en termes de tactique. Hier (dimanche contre Clermont), tu avais les quatre défenseurs à plat qui se dégageaient quand Marseille n'avait pas le ballon, tu avais deux milieux de terrain. Depuis le match contre la Lazio (0-0 le 21 octobre), le dispositif tactique est plus cohérent. Ça ne veut pas dire que c'était du n'importe quoi en début de saison, mais il y avait beaucoup de permutations."



Et il y en a toujours, puisque rien que dimanche, Pol Lirola et Boubacar Kamara ont occupé alternativement ce rôle de défenseur droit en phase défensive, alors qu'ils ont joué au milieu en phase de possession.