Pour Riolo, le but d'Ünder est totalement valide

Clermont réclamait une faute de Bamba Dieng sur le seul but du match de dimanche soir remporté par l'OM.





Sur RMC, Daniel Riolo a défendu le choix de l'arbitre Benoit Millot de ne pas siffler une faute : "Benoit Millot a été excellent lors du match Clermont-OM. Je ne comprends pas par rapport à quoi il se fait tailler par les supporters de Clermont ? (...) Sur le but de Cengiz Ünder, il faut arrêter, c'est du foot, il laisse jouer. En plus, il y a une autre action avec Gerson où il n'y a rien et il siffle pour compenser. C'est un jeu de contact, tu as le droit d'aller chercher le ballon dans les pieds de ton adversaire et de le toucher un peu quand même, jamais de la vie il y a faute de (Bamba) Dieng sur le but de Marseille. (Pascal) Gastien s'est énervé avec ça mais ce n'est pas pour ça qu'il a raison. Benoit Millot a le bon esprit, il laisse jouer, c'est très bien."