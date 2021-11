Brisard au sifflet pour OM-Metz

L'arbitre de la prochaine rencontre de championnat de Marseille a été désigné.





Au Stade Vélodrome, dimanche à 13h, c'est Jérôme Brisard qui donnera le coup d'envoi de la rencontre entre l'OM, 3e de L1, et le FC Metz, 19e. L'arbitre sera accompagné par ses assistants, Alexis Auger et Benjamin Pagès, et par un quatrième arbitre, Nicolas Rainville. La VAR sera elle assurée par Johan Hamel et Stéphane Bré.



Jérôme Brisard, s'il n'a pas encore arbitré l'OM cette saison, la fait à trois reprises la saison passée : contre Paris (victoire 1-0), face à Bordeaux (0-0) et Montpellier (3-3).