L'ailier turc de l'OM a accordé un entretien à Canal+, où il a évoqué le PSG.





Cengiz Ünder s'est notamment dit fan de Lionel Messi, avant d'évoquer les chances de titre de l'OM : "Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas... J'ai grandi en regardant (Lionel) Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quart de finale contre Barcelone, je n'en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l'a vu dans ce Classique, on arrive à leur tenir tête. Parfois, sur le terrain, c'est celui qui se bat de tout son coeur qui gagne, ce n'est pas toujours une question d'argent. Le titre, je pense que c'est possible, pourquoi ce ne serait pas possible ?"



L'OM, avec un bon Cengiz Ünder (4 buts en 10 rencontres de L1), est 3e du championnat de France, avec 9 points de retard sur le premier du classement, le PSG (31 points).