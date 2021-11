Obraniak félicite Sampaoli et Longoria

Ludovic Obraniak a salué le travail de l'entraîneur et du président de l'OM sur le mercato d'été.





L'ancien joueur du LOSC et de Bordeaux a évoqué de manière positive quelques joueurs, sur La Chaîne L'Équipe : "Les Marseillais sont égaux à eux-mêmes. Les grands gagnants de ce mercato estival, ce sont Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, qui ont travaillé main dans la main. C'est rare qu'un directeur sportif à Marseille travaille avec son entraîneur. Ils ont doublé voire triplé les postes. Je ne pense pas que Clermont soit une faible équipe. C'est une équipe joueuse, mais Marseille, c'est une équipe qui tire le championnat vers le haut même si elle est déstructurée et qu'elle concède des occasions. Mais j'ai souvent l'impression que l'OM est toujours capable de marquer un but même en n'étant pas très bon. J'aime beaucoup (Cengiz) Ünder et (Arkadiusz) Milik. (Mattéo) Guendouzi, je n'étais pas fan du personnage mais contre Clermont, il était taille patron. Ils se sont trouvés une doublette de gardiens et c'est en train de fonctionner. Je vois l'équipe de l'OM surprendre beaucoup de monde par la manière dont elle aborde les matchs."



Actuellement, l'OM est 3e de Ligue 1.