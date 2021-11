La légende du Real Madrid et des Bleus, Zinédine Zidane, a accordé un entretien à La Provence.





Dans celui-ci, l'ancien entraîneur du Real Madrid évoque son attachement à Marseille, où il est né, et à l'OM : "Jouer à l'OM ? Quand j'étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j'étais en tribunes pour regarder les matchs et comme j'étais footeux, je me disais "un jour, pourquoi pas". Mais ça ne s'est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort. (...) Je suis Marseillais, c'est sûr et certain. Même s'il peut se passer beaucoup de choses... Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici... Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie."



Alors qu'il est cité par la presse du côté du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, cette interview mettra peut-être un peu un frein à ce type de rumeur.