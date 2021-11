Mercato : le Bayern suivrait Kamara de près

Le Bayern Munich aurait inscrit le nom de Boubacar Kamara (21 ans) sur sa short-list, pour les prochains marchés des transferts.





Sur CBS Sport, Fabrizio Romano a indiqué que le club bavarois suivait de près la situation du milieu défensif de l'OM. Il l'aurait même dans le collimateur depuis ses débuts. Le Bayern Munich a d'ailleurs déjà été associé au joueur en fin d'année 2020. Il n'a toutefois pas bougé, lors des derniers mercatos.



En fin de contrat en juin, le joueur marseillais intéresse de nombreuses équipes. Des formations de Premier League, le Milan AC et la Juventus de Turin sont aussi annoncés sur sa piste. On espère bien sûr qu'il prendra le temps de considérer les offres de prolongation émanant de sa direction et le projet qui se présente à lui à l'OM.



Boubacar Kamara totalise 136 matchs avec l'équipe olympienne, depuis ses débuts. Il a aussi inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.