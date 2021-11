OM-Lazio : les supporters romains interdits de déplacement à Marseille

Les supporters de la Lazio de Rome ne seront pas présents au stade Orange Vélodrome, jeudi soir, en Ligue Europa. Le ministre de l'Intérieur a interdit leur déplacement.





Un arrêté a été publié dans le Journal officiel : "Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de la Società Sportiva Lazio, ou se comportant comme tel, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part", est-il écrit. Il est signé de signé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



Une décision qui serait liée aux incidents survenus contre Galatasaray (l'OM a notamment été puni pour le comportement des Turcs) et aux antécédents entre supporters romains et marseillais.